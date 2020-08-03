Москва, , 12:20 — REGNUM Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году оказались сопоставимыми с результатами за прошлые годы. Об этом 3 августа заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Всех интересовало: лучше сдадут или хуже сдадут. Я отвечу просто: сдали как обычно. Результаты не позволяют нам сделать вывод, что выпускники сдали хуже или лучше. Где-то предметы выше, где-то ниже уровня прошлого года», — сказал Музаев.

По словам чиновника, нельзя сравнивать цифры этого года с цифрами прошлых лет. Причин этому много, но основная в том, что 10% выпускников не сдавали ЕГЭ, поскольку аттестат в 2020 году выдали по результатам школьных оценок.

«10% не участвовало в процедуре. И по этой причине мы можем не сравнивать результаты прошлого и этого лет», — заявил Музаев.

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