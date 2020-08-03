Москва, , 12:22 — REGNUM Средний по России коэффициент распространения коронавируса нового типа составил 0,99. Это следует из обновлённых 3 августа данных оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.

В Москве коэффициент, отражающий темпы распространения COVID-19, находится на отметке 1,01. Среднее значение по России держалось ниже единицы с 14 июля.

В Московской области коэффициент составляет 1,13, в восьми из других десяти регионов, лидирующих по количеству выявленных случаев заболевания, он пока не превысил единицу. Так, в Нижегородской и Челябинской областях — 0,89, в Иркутской и Свердловской областях — 0,9, в Югре и Красноярском крае — 0,95, в Санкт-Петербурге — 0,96, в Ростовской области — 0,98, сообщает ТАСС.

Коэффициент распространения коронавируса отражает среднее число людей, которые могут заразиться от одного инфицированного до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент является для регионов критерием для смягчения санитарных мер. При показателе, не превышающем единицу, возможен переход к первому этапу смягчения, при снижении до 0,8 — ко второму, до 0,5 — к третьему.