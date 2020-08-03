Смоленск, , 12:02 — REGNUM 15 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Смоленской области, данные 3 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

51 пациент с ранее подтверждённым заражением за прошлые сутки был выписан с выздоровлением. Также зафиксирован новых летальный исход среди пациентов с СOVID-19,

За период с 28 марта на территории Смоленской области было подтверждено 5720 положительных результатов тестов на коронавирус, 4286 пациентов выписаны, скончались за весь период 102 человека с подтверждённым диагнозом.