Жуков, Калужская область, , 12:20 — REGNUM В Калужской области осуждены два гражданина Украины, совершавшие кражи в квартирах пенсионеров, сообщили 3 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре

Установлено, что, находясь в квартире пожилых супругов в Тарусе, подсудимые украли из сумки принадлежащие потерпевшим 580 тыс. рублей. Ранее злоумышленники обманным путем попали в квартиру пенсионера, проживающего в Обнинске, где забрали из шкафа 10 тысяч рублей.

Жуковским районным судом Калужской области ворам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год семь месяцев каждому в исправительной колонии общего режима.

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