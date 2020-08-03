Севастополь, , 11:57 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Севастополя, сообщили 3 августа в пресс-службе правительства города-героя.

«По состоянию на утро 3 августа зарегистрированы два новых случая заболевания COVID-19. Один из заболевших — мужчина, приехавший в Севастополь на отдых. Также диагноз подтверждён у местной жительницы. Источник заражения устанавливается в ходе эпидрасследования», — говорится в сообщении.

В общей сложности за период с 27 марта по 3 августа на территории Севастополя положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 354 человек, выздоровели 291 человек, девять пациентов умерли. В стационарах на лечении остаются 43 пациента, а также ещё 290 человек с подозрением на коронавирус.