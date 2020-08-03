Берлин, , 11:56 — REGNUM Учёные специалисты Базельского университета нашли ещё одно средство борьбы со стрессом. Как показало проведённое специалистами исследование, результаты которого опубликованы журнале «Plos One», преодолевать стрессовые ситуации помогает смех.

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«Те, кто часто смеется в повседневной жизни, могут лучше справляться со стрессовыми событиями, — подчеркнули учёные. — При этом интенсивность смеха значения не имеет».

Участие в исследовании, вопросы которого в течение 14 дней направлялись респондентам через мобильные приложения, принял 41 студент психологического отделения Базельского университета — 33 девушки и восемь молодых людей.

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По данным учёных, обычно люди смеются в среднем 18 раз в день, в основном это происходит во время общения с другими людьми и зависит от степени удовольствия, получаемого от такого общения. При этом время суток, пол и возраст человека влияют на частоту смеха и улыбок. Так, известно, что женщины улыбаются в среднем больше, чем мужчины.

Специалисты выяснили, что в периоды смеха события, которые вызывали стресс у испытуемых, субъективно не воспринимались ими как значительные.