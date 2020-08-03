Бишкек, , 11:55 — REGNUM В школах Киргизии по состоянию на начало нового учебного года не хватает 2250 учителей, сообщили 3 августа в пресс-службе министерства образования и науки республики.

По данным ведомства, нехватка кадров отмечается в Чуйской области — 451 вакансия, Джалал-Абадской области — 388, Бишкеке — 380, Ошской области — 319, Баткенской области — 265.

В министерстве также отметили, что работают над распределением выпускников педагогических высших и средних специальных образовательных учреждений.

Выпускники, обучающиеся за бюджетный счет, обязаны отработать три года по месту распределения. Всего в школах Киргизии работают 78 тыс. учителей.