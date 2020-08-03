Москва, , 11:57 — REGNUM Самым популярным предметом Единого государственного экзамена в 2020 году стал русский язык. Об этом 3 августа заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Больше всего у нас выбрали русский язык — в этом году ЕГЭ проходил в формате, когда все сдаваемые предметы были профильными, поскольку все аттестаты выпускники получили до старта ЕГЭ», — сказал Музаев.

Помимо этого, в тройку наиболее популярных предметов традиционно вошли математика и обществознание.

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