Ханты-Мансийск, , 11:54 — REGNUM В Югре 33-летний бывший полицейский получил срок за мошенничество и получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

Приговор вынес Югорский районный суд. Преступление было совершено в январе 2018 года. Участковый уполномоченный при рассмотрении административного дела о побоях сообщил нарушителю, что возможно возбуждение уголовного дела по факту причинения телесных повреждений. И за 4,5 тыс. рулей предложил прекратить его уголовное преследование.

Кроме того, оказалось, что в 2017—2018 годах он не меньше восьми раз получал от бизнесменов и иностранцев взятки. Экс-сотрудник полностью раскаялся. Суд назначил ему 2 года 6 месяцев в колонии общего режим и штраф 45 тыс. рублей.

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