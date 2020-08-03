Нижний Новгород, , 11:53 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 3 августа исследование на коронавирус провели в отношении 596 843 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Средний показатель тестирования вырос на 2,6% и составил 18 634 человека на 100 тыс. населения.

За последние сутки тесты сдал 4181 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 3 августа выявили 139 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области подтверждено 24 236 случаев заражения SARS-CoV-2.

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