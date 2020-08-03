Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM В Свердловской области продлили на неделю «режим повышенной готовности» по коронавирусу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Особые меры продлены по 10 августа 2020 года. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Жителей региона старше 65 лет или с хроническими заболеваниями просят оставаться дома. В общественных местах необходимо носить маску. Также власти просят соблюдать безопасную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 285 случаев смерти от COVID-19.

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