Эр-Рияд, , 11:52 — REGNUM Чеченский благотворительный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова провел масштабную благотворительную акцию к празднику Курбан-байрам в Саудовской Аравии — малоимущим семьям была роздана тысяча голов мелкого рогатого скота. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"В дни празднования Ид аль-Адха (Курбан-байрам) егионашьный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, следуя своему предназначению, провел благотворительную акцию в Священной Мекке. Нуждающиеся и малоимущие семьи получили мясо жертвенных животных», — написал чеченский лидер.

По его словам, волонтеры фонда закупили баранов у местных фермеров и в течение трех дней раздавали его тем, кто нуждался в помощи.

Стоит отметить, что и в самой Чечне к одному из самых главных мусульманских праздников получили помощь от фонда имени Ахмата Кадырова малоимущие и нуждающиеся граждане, а также семьи погибших сотрудников правоохранительных органов. Им было роздано 20 тыс. жертвенных животных.