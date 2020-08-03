Бишкек, , 11:50 — REGNUM В Киргизию из Чечни прибыл гуманитарный груз стоимостью более 51 млн рублей. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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В состав гуманитарного груза вошли 24,1 тысячи защитных комбинезонов, более 24,7 тысячи трехслойных медицинских масок, свыше 5,2 тысячи защитных очков, более 10,6 тысячи защитных пластиковых щитков и медицинское оборудование.

ИА REGNUM напоминает, что ранее российская сторона также безвозмездно передала минздраву Киргизии передвижные рентгенаппараты, прикроватные мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и хирургические маски на общую сумму 150 млн рублей.