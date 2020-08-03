Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM 130 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Ростовской области, сообщили 3 августа в пресс-службе губернатора региона.

«По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число подтверждённых инфицированных коронавирусом увеличилось в Ростовской области на 130 и на утро 3 августа достигло 13 335. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей — 317. Коэффициент распространения инфекции — 0,98», — говорится в сообщении.

В регионе выздоровели после коронавируса в общей сложности за семь период пандемии 10 572 человек, в том числе 33 пациента выписаны за минувшие сутки. В стационарах на лечении остаются 915 пациентов, 43 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки в Ростовской области подтвердили смерть трёх пациентов с COVID-19 — это двое 74-летний мужчин и женщина 42 лет, все они имели сопутствующие хронические заболевания. За весь период в Ростовской области скончались236 человек с диагнозом COVID-19.