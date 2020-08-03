Курган, , 11:49 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждены 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Основной очаг заражения — Курган, где выявлено 22 положительных теста на SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Зауралье на 3 августа выявлено 2368 случаев заражения коронавирусной инфекцией. О числе выздоровевших и скончавшихся пациентов с COVID-19 штаб не сообщает.

По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области на 3 августа от коронавируса излечились 1708 человек, 10 скончались.