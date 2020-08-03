Йошкар-Ола, , 11:49 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 августа выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Всего в республике подтверждено 3815 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента выздоровел 3251 житель региона или более 85,21% от общего числа носителей коронавируса. за последние сутки выписавшихся по выздоровлении не было. 34 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. Последний летальный случай был зафиксирован 31 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 3 августа выявили 851 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 105 454 случаев.