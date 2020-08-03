Тбилиси, , 11:54 — REGNUM Сотрудники полиции за два месяца действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в Грузии выписали штрафы за его нарушение почти на 26,5 млн лари (более $8,5 млн). Об этом 3 августа сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные от МВД Грузии.

В ведомстве сообщили, что пока действовал режим ЧП, штрафы были выписаны 8716 физическим и 21 юридическому лицам. 4820 раз были выявлены нарушения комендантского часа, 1850 случаев связано с собранием более трех человек и нарушением дистанции, а 1406 — с перевозкой более двух пассажиров в машине.

Также сообщается, что сотрудники полиции наказывали за самовольное оставление зон самоизоляции или карантина, за передвижение без документов, удостоверяющих личность, и за работу объектов, которым было предписано закрыться.

Напомним, в Грузии режим ЧП для предотвращения распространения коронавируса действовал с 21 марта по 22 мая. На 3 августа в стране выявлено 1177 случаев заражение коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии оштрафовали более 800 нарушителей масочного режима

Читайте развитие сюжета: В Грузии сообщили о носителе коронавируса из Абхазии