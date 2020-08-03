Париж, , 11:48 — REGNUM В июле 2020 года во Франции было продано 178 985 автомобилей, что на 4% больше, чем в июне 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Для стимулирования продаж на авторынке страны французское правительство ввело льготную программу для покупателей электрокаров и гибридов, а также увеличило выплаты за сдачу в утиль старых машин.

Стоит отметить, что больше всего в июле текущего года во Франции выросли продажи автомобилей Renault. На внутреннем рынке их реализация увеличилась на 33%. А вот у группы PSA был зафиксирован 5-процентный спад продаж. Снижение объема проданных авто также было зафиксировано у компаний Citroen, DS и Opel на 20%, 16% и 12% соответственно.

Что касается французской компании Peugeot, то продажи машин этого бренда в отчетный месяц во Франции выросли на 6%.

Напомним, что в июне во Франции продажи новых авто выросли на 1,2%.

Читайте также: Продажи новых авто во Франции в июне выросли на 1,2%