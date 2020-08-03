Белфаст, Великобритания, , 11:49 — REGNUM Политический деятель из Северной Ирландии Джон Хьюм, являющийся лауреатом Нобелевской премии мира, скончался на 84-м году жизни. Об этом 3 августа сообщает телеканал Sky News со ссылкой на семью политика.

Джон Хьюм известен тем, что в 1988 году подписал Белфастское мирное соглашение («Соглашение страстной пятницы»), ставшее началом в процессе мирного урегулирования конфликта между католиками и протестантами в Северной Ирландии.

Также он в период с 1979 по 200 год являлся лидером социал-демократической и лейбористской партии, а в 1998 стал лауреатом Нобелевской премией мира совместно с лидером Ольстерской юнионистской партии (с 1995 по 2005 год) Дэвидом Тримблом за деятельность по поиску мирного решения конфликта в Северной Ирландии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно, что экс-глава администрации Тайваня Ли Дэнхуэй скончался на 98-м году жизни.