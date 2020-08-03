Новороссийск, Краснодарский край, , 11:43 — REGNUM 50-летний житель Геленджика с коронавирусом скончался в инфекционной больнице №3 Новороссийска, об этом сообщили 3 августа в региональном оперативном штабе Краснодарского края.

Заболел мужчина в начале июля. У него начался сильный болезненный кашель, температура поднялась до 39 градусом. Пациента госпитализировали уже с двусторонней полисегментарной пневмонией. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Позже пациенту стало хуже, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

Всего на территории края за весь период пандемии коронавирус унёс жизни 117 человек.