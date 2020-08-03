Скопье, , 11:47 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 2 августа сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1377 человек было выявлено 166 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 185 пациентов были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

По данным министерства, с начала эпидемии в стране было выявлено 11 054 случаев заражения, 497 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Четыре пациента умерли 31 июля. 6682 пациента уже здоровы. Лечение проходят 3675 пациентов.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране власти готовят открытие 16 коронавирусных госпиталей. На помощь македонцам прибудут команды врачей из Швеции, Словении и Германии.

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