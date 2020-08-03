Тбилиси, , 11:43 — REGNUM За последние сутки в Грузии было выявлено всего 2 новых случая коронавируса, в предыдущие два дня — субботу и воскресенье, было зафиксировано, соответственно, 3 и 6 новых случаев. На 10:00 часов 3 августа общее число зараженных за весь период распространения вируса в стране достигло 1179 человек.

Из них 959 человек уже выздоровели, в том числе 4 пациента покинули больницы за последние сутки. 17 человек скончались.

В режиме карантина содержатся 6919 человек, в стационарах под наблюдением остается 251 пациент.

Отдельно числится 41 гражданин Грузии, заразившийся за рубежом и доставленный на лечение на родину.