Москва, , 11:41 — REGNUM В России в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируют запустить регистры пациентов с кардиологическими заболеваниями и беременных женщин. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев.

По его словам, прототипом для них будет регистр пациентов с онкологическими заболеваниями, который позволяет получить как обезличенные данные по учреждениям и субъекту, так и в отношении каждого пациента данные о маршруте лечения и применяемых протоколах.

«Да, у него логика такая же — в зависимости от уровня доступа можно от обезличенных данных по учреждениям и регионам дойти до каждого конкретного пациента», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к жителям страны в июне 2020 года заявил о том, что российская система здравоохранения показала, что она может справляться с экстренными ситуациями. Речь шла о пандемии коронавирусной инфекции.

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