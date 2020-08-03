Саранск, , 11:40 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 3 августа выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4585 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает региональный оперативный штаб.

До настоящего момента полностью выздоровели в республике 3502 человек или более 76,37% от общего числа носителей коронавируса. За последние сутки выписаны 24 человека по выздоровлении. 38 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом появилось в федеральной статистике по Мордовии 1 августа. В региональном штабе отметили, что информация по ним уточняется.

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