Москва, , 11:42 — REGNUM Пункты сдачи ЕГЭ были развёрнуты в 53 странах. Об этом 3 августа заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы организовали ряду ребят сдачу экзаменов в странах, где они на тот период находились», — сказал чиновник.

Всего же сдачу экзаменов обслуживали 280 тысяч специалистов.

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