Тбилиси, , 11:37 — REGNUM После окончания ремонта на одном из центральных проспектов Тбилиси — проспекте Чавчавадзе возникли серьезные проблемы с движением автотранспорта. Не муниципального, не автобусов, а обычного, частного. Для автобусов по обе стороны проспекта выделены специальные полосы, посредине сделаны островки остановок, и автобусы отныне движутся в направлении, противоположном движению остального транспорта по этой стороне проспекта. А для остальных автомобилей по обе стороны оставлена лишь одна полоса, что и вызвало все проблемы. Один водитель не сумел справиться с движением в новых условиях и врезался в новое для Тбилиси сооружение — «островок» посреди проспекта. Другие жалуются на длинные пробки, в которых им приходится стоять при движении по Чавчавадзе. А двигаться до конца проспекта они могут в одном направлении, не имея возможности свернуть на периферийные или перейти на параллельные улицы.

Возмущенные граждане сыплют обвинения в адрес муниципальных властей: на ремонт проспекта, который продолжался более года, были затрачены многие миллионы средств столичного бюджета, а в итоге население вместо улучшенной схемы движения получило новые пробки и новые проблемы. Мэру Тбилиси Кахи Каладзе вспомнили и его прежние «грешки», в том числе новогоднюю елку стоимостью в миллион лари, которая вовсе не выглядела на эту сумму.

На протесты населения ответили в мэрии Тбилиси и в специальном заявлении попытались разъяснить все «преимущества» новой схемы движения по проспекту Чавчавадзе.

«Реабилитационные работы на проспекте Чавчавадзе завершились. На проспекте Чавчавадзе задействованы новые автобусные остановки. Автобусы будут двигаться по специально выделенной для них средней полосе дороги в направлении, обратном движению автомобилей. Запрещены переходы с проспекта Чавчавадзе левым поворотом на параллельные улицы. Попасть с Варазисхеви на улицу Палиашвили можно через улицу Кекелидзе. Автомобили, которые движутся от парка Ваке, могут попасть на улицу Палиашвили через улицы Кавсадзе, Мирцхулава, Эристави и Такаишвили», — поясняют в мэрии.

Далее идут разъяснения, как следует двигаться водителям, которые направляются на отдельные улицы района Ваке, многие из которых при новой схеме движения стали односторонними.

Более того, представители столичных властей заявляют, что новая схема движения транспорта является экспериментальной и в дальнейшем может быть задействована и на других центральных улицах и проспектах столицы.

Рядовых водителей такая перспектива ввела в еще большее замешательство, и многие предполагают, что в результате подобной реформы Тбилиси окончательно впадет в «транспортный коллапс».

Новый повод для критики властей получила и радикальная, а также относительно конструктивная оппозиция. Улицы в Тбилиси и без того особой шириной не отличаются, что и вызывает пробки, а перспектива их сужения за счет подобных проспекту Чавчавадзе «островков» и конструкций не только не разгрузит движение, но и создаст новые заторы и проблемы.

Представители столичной власти считают, что народ всегда с трудом привыкает ко всему новому, а после того, как освоится в новой обстановке, осознает все ее преимущества. Владельцы же частных автомобилей подозревают, что эта реформа направлена против них, чтобы вынудить их как можно реже пользоваться собственным транспортом.

Население, которое в основном пользуется муниципальным транспортом, некоторые преимущества новой схемы уже заметило: по Чавчавадзе автобусы движутся беспрепятственно.