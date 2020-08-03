Ярославль, 3 августа 2020, 11:36 — REGNUM Промышленное производство отечественной вакцины от коронавируса (SARS-CoV-2) может начаться уже в сентябре. Одной из производственных площадок станет завод «Р-Фарм» в Ярославской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Денис Мантуров сообщил, что речь пока идёт об одном виде вакцины, хотя в разработке находится несколько видов.
Объём производства вакцины будет зависеть от потребности системы здравоохранения. По предварительным оценкам, в этом году он составит несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года.