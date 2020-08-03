Тверь, , 11:36 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тверской области, сообщили 3 августа в региональном оперативном штабе.

«В Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период выписан 3851 заболевший. 684 изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением», — уточнили в оперативном штабе.

За период с 17 марта по 3 августа на территории Тверской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 4683 человек. Скончались 148 пациентов с коронавирусом, в том числе один летальный исход подтверждён за минувшие сутки.