Тирана, , 11:51 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании в воскресенье, 2 августа, сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 474 человек в стране было выявлено 126 новых случаев заражения коронавирусом. При этом ещё 57 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

По данным министерства, всего в Албании было выявлено 5519 случаев заражения коронавирусом. 3017 человек уже излечились от COVID-19. 166 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки скончались пять пациентов.

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Лечение проходят 2335 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (1285), Дуррес (291), Шкодру (215) и Фиере (95). В городе Влёра эпидемиологическая ситуация постепенно приходит в норму. На стационарном лечении находятся 120 человек, из них 18 проходят интенсивную терапию, а шесть подключены к аппаратам ИВЛ.

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