Москва, , 11:36 — REGNUM Единый государственный экзамен (ЕГЭ) нигде в России не был отменён из-за эпидемиологической ситуации. Об этом 3 августа заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

При этом чиновник отметил, что подобные опасения имели место быть на фоне распространения коронавируса.

«Мы обработали все результаты. 713 тысяч участников экзамена, в том числе 620 тысяч из них — выпускники 2020 года», — сказал Музаев.

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