Москва, , 11:34 — REGNUM Текущим местом работы дорожат более 70% российских работников, при этом 40% готовы сменить его ради более высокого заработка. Таковы итоги опроса, опубликованные порталом Роструда «Работа в России».

В средней степени дорожат своим местом 11% опрошенных, так как их супруг или супруга имеют хороший доход. Ещё 17% отметили, что всегда смогут найти работу в связи с востребованностью своей профессии.

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Доля тех, кто готов покинуть текущее место работы ради более высокой зарплаты, сократилась за год с 50% до 40%. При этом 17% уверены, что смогут усилить свой профессионализм на новом месте.

Готовы рекомендовать своего работодателя друзьям 32% респондентов. При этом 20% назвали своё предприятие стабильным и надежным, 24% положительно отозвались о графике работы, 22% указали, что их коллектив хорош, а начальник лоялен. Высоким свой доход назвали 12% респондентов.

Опрос проходил на портале в июне и июле, всего было опрошено более 32 тыс. человек из всех российских регионов.

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