Москва, , 11:34 — REGNUM Все станции Московского метрополитена проверят после сообщения о минировании. Об этом сообщает источник агентства РИА Новости в экстренных службах.

Платформа метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На электронную почту метрополитена поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ни одна из станций не была названа, вследствие чего специалисты проверят все станции столичной подземки.

По словам источника, проверка будет идти в штатном режиме — без эвакуации пассажиров метро и сотрудников подземки.