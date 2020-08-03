Нур-Султан, , 11:29 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи со смертью эколога, доктора экономических наук Салтанат Рахимбековой, сообщили 3 августа в пресс-службе главы государства.

Казахстанский лидер направил телеграмму соболезнования её супругу. Токаев отметил, что Рахимбекова долгие годы работала в сфере охраны окружающей среды, а также вносила вклад в совершенствование жилищно-коммунального хозяйства.

Салтанат Рахимбекова была сопредседателем союза женщин-предпринимателей Казахстана, а также президентом гражданского альянса страны. Принимала активное участие в общественной и политической жизни Казахстана.