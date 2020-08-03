Москва, , 11:28 — REGNUM Для решения жилищного вопроса во время чрезвычайных ситуаций в России создадут универсальный механизм. Об этом 3 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, подписано постановление «о создании универсального механизма для оперативного решения жилищных вопросов при возникновении ЧС».

Глава правительства считает, что важность этого решения подтверждает ситуация в Иркутской области летом 2019 года.

В новом документе закрепляется алгоритм работы межведомственных комиссий, признающих дома непригодными для проживания. Теперь людям не придётся подавать заявление и подтверждать право собственности, что ускорит процесс и упростит получение нового жилья.