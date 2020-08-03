Москва, , 11:28 — REGNUM Дополнительный период для сдачи Единого госэкзамена планируется на весну 2021 года. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Следующий дополнительный срок у нас будет весной, мы надеемся, уже не будет никаких переносов», — сказал Музаев агентству ТАСС.

По его словам, сроки проведения планируются на конец марта — середину апреля.

Музаев отметил, что работа с расписанием будет вестись после Нового года, и именно в это время специалисты вынесут решение о целесообразности переноса дат.

Чиновник рассказал, что сдавать экзамены в этот срок будут выпускники прошлых лет, спортсмены, которые заявились на соревнования, а также лица с ограничениями по здоровью.