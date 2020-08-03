Москва, , 11:21 — REGNUM За минувшие сутки на территории России от COVID-19 и связанных с ним последствий умерли 79 пациентов. Об этом 3 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Также указывается, что в результате этого суммарное количество летальных исходов в стране достигло 14 207.

Кроме этого, уточняется, что за это же время в России было выявлено свыше 5394 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 856 264.

При этом указывается, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечились 653 593 человека, 3420 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ранее стало известно, что в настоящее время число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 29 млн.