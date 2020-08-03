Москва, , 11:19 — REGNUM Правительство РФ актуализирует список стратегически значимых лекарственных препаратов. Об этом 3 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Лекарственные средства Liter.kz

«Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории Российско Федерации», — сказал он.

Мишустин отметил, что список за последние десять лет не менялся, включая 57 позиций.

По словам главы правительства, в новый список будут включены 215 позиций необходимых и важнейших лекарств. Среди них препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.