Москва, 3 августа 2020, 11:19 — REGNUM Правительство РФ актуализирует список стратегически значимых лекарственных препаратов. Об этом 3 августа заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
«Правительство актуализирует перечень стратегически значимых препаратов, которые должны производиться на территории Российско Федерации», — сказал он.
Мишустин отметил, что список за последние десять лет не менялся, включая 57 позиций.
По словам главы правительства, в новый список будут включены 215 позиций необходимых и важнейших лекарств. Среди них препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.