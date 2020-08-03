Нур-Султан, , 11:19 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в Казахстане полностью стабилизировалась. Об этом 3 августа заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

«Пик прошел и наша задача удержать позиции, завоеванные очень тяжелыми испытаниями для всего нашего народа, для всей системы здравоохранения», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 августа в Казахстане выявили 92 662 случая заражения коронавирусом, выздоровели 62 511 пациентов, в том числе 672 — за минувшие сутки, скончались 793 человека.