Бишкек, , 11:16 — REGNUM За прошедшие сутки в Киргизии коронавирусную инфекцию диагностировали еще у 410 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 37 129 пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 3 августа, сообщила начальник управления министерства здравоохранения Айнура Акматова.

Больше всего новых случаев зафиксировано в столице республики — 94, в Ошской области — 79 и в Иссык-Кульской области — 66.

Затем следуют город Ош — 47, Джалал-Абадская область — 37, Баткенская область — 34 и Чуйская область — 33. Замыкают список Нарынская область — 12 и Таласская область — 8.

Среди новых подтвержденных случаев 20 приходятся на медицинских работников. Всего же в Киргизии коронавирус диагностирован у 2 829 медиков.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 11 летальных случаев среди пациентов с диагнозом «COVID-19». Всего за весь период умерло 1 420 жителей Киргизии, у которых подтвержден коронавирус.