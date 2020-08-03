Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки выявили 160 новых носителей коронавируса. Об этом сообщает 3 августа федеральный оперативный штаб.

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С 18 по 30 июля в городе наблюдалось последовательное снижение суточного числа новых зараженных, но в первые дни августа стал заметен небольшой прирост.

Тем не менее Петербург находится на пятой строчке по суточному приросту среди регионов России, на прошлой неделе он выходил на четвертую позицию.

Всего за время пандемии в городе подтвердили 31 тыс. 945 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровело от COVID-19 за всё время в Петербурге 23 тыс. 627 человек, в том числе 75 человек были выписаны за последние сутки.

Добавим, в России за сутки выявили 5394 новых случая, их общее число достигло 856 264 случаев.

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