Хабаровск, , 14:20 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлено 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 3 августа в регионе зарегистрирован 7861 носитель коронавируса, выздоровели 5207 пациентов, скончались 63 человека.

За три дня умерли пять пациентов с коронавирусом, в том числе двое — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в РФ скончались 79 пациентов с коронавирусной инфекцией.