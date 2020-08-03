Киев, , 11:20 — REGNUM Под Киевом состоялся форум националистов, на котором было создано формирование для подготовки армии к «освободительной войне». Об этом сообщил 3 августа журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.

«Единомышленники скоординировали свои силы в общей националистической борьбе и создали новую платформу под названием Centuria», — сказано в сообщении Telegram-канала «Правый Синдикат», посвящённом данному событию.

Из опубликованных фото и видеозаписей мероприятия известно, что во время представления нового формирования звучала «молитва» украинских националистов, сопровождавшаяся ружейными выстрелами, а участники церемонии скрывали лица за специальными масками.

По данным журналистов telegram-канала PavlovskyNews, за новым бандформированием украинских националистов стоит некий «тайный орден» офицеров ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центрального штаба экстремистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин заявил, что его организация не связана с офисом президента Украины, а также подверг критике президента страны Владимира Зеленского.

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