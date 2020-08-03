Киев, 3 августа 2020, 11:20 — REGNUM Под Киевом состоялся форум националистов, на котором было создано формирование для подготовки армии к «освободительной войне». Об этом сообщил 3 августа журналист Андрей Павловский в своём Telegram-канале.
Из опубликованных фото и видеозаписей мероприятия известно, что во время представления нового формирования звучала «молитва» украинских националистов, сопровождавшаяся ружейными выстрелами, а участники церемонии скрывали лица за специальными масками.
По данным журналистов telegram-канала PavlovskyNews, за новым бандформированием украинских националистов стоит некий «тайный орден» офицеров ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава центрального штаба экстремистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин заявил, что его организация не связана с офисом президента Украины, а также подверг критике президента страны Владимира Зеленского.
Читайте ранее в этом сюжете: Украинские неонацисты опровергли связь с офисом Зеленского