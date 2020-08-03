Пенза, , 11:15 — REGNUM В Пензенской области по данным на 3 августа коронавирусная инфекция подтвердилась у 6645 человек. За сутки выявили еще 51 новый случай заражения, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели 5617 человек, за сутки — четыре пациента. С момента начала наблюдения скончались 83 человека. Еще об одном смертельном случае за последние сутки рассказала пресс-секретарь губернатора Дина Черёмушкина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области очередной жертвой коронавируса стал 60-летний мужчина.

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