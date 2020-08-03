Париж, , 11:16 — REGNUM Очистка и реставрация большого органа собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам-де-Пари), который пострадал от пожара более чем год тому назад, началась в Париже. Об этом 3 августа сообщает радиостанция Europe 1.

«В этот понедельник начинается работа по дезактивации и восстановлению Большого органа Собора Парижской Богоматери. Избавленный от пламени, но залитый водой и покрытый свинцовой пылью во время пожара памятника в апреле 2019 года, инструмент будет полностью разобран, а затем очищен», — говорится в сообщении.

Также указывается, что данные работы должны быть по плану закончены в апреле 2024 года.

При этом отмечается, что данный орган был «голосом собора» с 1733 года и он является самым большим инструментом во Франции по количеству труб — из в нем около 8 тысяч и они разделены на 115 регистров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, наиболее крупный пожар за всю историю Нотр-Дам-де-Пари произошел 15 апреля минувшего года и тогда обрушился шпиль собора, а также пламенем была объята его несущая конструкция. При этом структура собора, главные произведения искусства и хранившиеся в соборе реликвии смогли уцелеть.