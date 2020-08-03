Грозный, , 11:12 — REGNUM В Чечне завершается строительство новой больницы в городе Курчалой. Новое медучреждение рассчитано на 130 мест. Помимо традиционных направлений в нем будут принимать на лечение пациентов с COVID-19. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Будут функционировать отделения терапевтической, хирургической, реанимационной, скорой помощи. Также по моему поручению здесь будут открыты дополнительные койки для больных коронавирусной инфекцией», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время в больнице устанавливают медицинскую технику, предстоит также оборудовать кабинет анестезиологии и компьютерной томографии. Открытие медучреждения запланировано на ближайшее время.