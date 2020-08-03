Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM В Ленинградской области специалисты чистят от посторонних предметов дно полноводной реки Волхов, впадающей в Ладожское озеро. Увеличение размеров судового хода на Волхове потребовалось для того, чтобы по реке смогли проходить круизные суда всех типов.

Напомним, речной туризм должен стать одним из основных драйверов развития регионального рекреационного кластера.

Как сообщили 3 августа в правительстве Ленобласти, дно реки обследуют эхолотами, затем к месту обнаружения препятствий спускаются водолазы.

Часть препятствий разрушается, а валуны и крупные камни поднимаются из воды плавучим краном. Там, где это невозможно, принимается решение об изменении направления судового хода в обход подводных скал.

«После очистки дна, по предварительным оценкам, гарантированная глубина судового хода может составить почти два с половиной метра, что обеспечит условия для стабильного развития нового туристического маршрута «Из варяг в греки» от Старой Ладоги до Великого Новгорода», — пояснил смысл ведущихся работ и.о. начальника управления по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк.

Работы ведутся Администрацией Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей (ФБУ «Администрация «Волго-Балт»).

Напомним, в последние годы в рамках ГЧП современные причалы для круизных судов построены в Старой Ладоге, Свирьстрое, у крепости Орешек, Дубровке, Киришах. Завершено проектирование нового причала у музея-диорамы «Прорыв» в Кировске.

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