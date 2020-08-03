Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 11:10 — REGNUM Врачи центральной городской больницы Каменска-Шахтинского Ростовской области пригрозили администрации города массовыми увольнениями — медики выступили с обращением и сообщили о сокращении заработной платы.

В частности, заведующий хирургическим отделением Георгий Медведев сообщил о недовольстве сотрудниками больницы работой нового главного врача, пишет donnews.ru. По его словам, сотрудники начали увольняться ещё в марте. Сейчас оставшиеся в больнице врачи, с одной стороны, работают со значительными перегрузками, с другой стороны — в условиях острой нехватки медикаментов, антисептиков. При этом, по утверждению врача, зарплаты сократились вдвое, премии не выплачиваются.

Как сообщила изданию министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, после заявления врачей о массовом увольнении комиссия минздрава Ростовской области начала проверку в ЦГБ Каменска-Шахтинского.