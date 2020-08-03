Волгоград, , 11:12 — REGNUM За сутки 97 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области. Один пациент скончался, сообщили 3 августа в региональном оперативном штабе.

В больницах области с подозрением на инфекцию находятся 2244 взрослых и 90 детей. Общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 9425. За стуки выписаны 12 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 5670 человек.

За прошедшие сутки зарегистрирован один детальный исход. Таким образом, в регионе скончались 65 пациентов с коронавирусом.