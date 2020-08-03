Красноярск, , 11:03 — REGNUM По состоянию на 3 августа в Красноярском крае выявлено 13 550 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждено 128 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Вылечились ещё 62 человека, за весь период количество выздоровевших составило 11 848.

За сутки в Красноярском крае скончались шесть пациентов с коронавирусом, за всё время — 337.

Как сообщало ИА REGNUM, случаи заражения регистрировались во всех территориях края.

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