Москва, , 11:03 — REGNUM

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от услуг адвоката Бориса Кожемякина. Об этом заявил сам адвокат.

«Он отказался от моих услуг в письменной форме. В его заявлении не указаны причины этого поступка», —сказал Кожемякин агентству ТАСС.

Отмечается, что Кожемякин нередко появлялся в СМИ с комментариями по уголовному делу в отношении своего подзащитного.

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